Refugiados. “Não devemos deixar que a crise alimente os parasitas que querem aproveitar os nossos medos”

Em 2015, a entrada de refugiados vindos do Médio Oriente e de África atingiu números elevadíssimos. Uma série de conflitos em países em desenvolvimento, especialmente na Síria, e o crescimento do Estado Islâmico, intensificaram o desespero destas pessoas. Ao longo destes últimos cinco anos, procuraram chegar à Europa quase dois milhões de refugiados, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), muitas vezes arriscando a vida para atravessar o mar Mediterrâneo.

Continuar a ler