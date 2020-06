Polícia intervém em festa com mil pessoas em Carcavelos

A Polícia de Segurança Pública foi chamada na noite desta sexta-feira a uma festa com cerca de mil pessoas junto à praia de Carcavelos, avança a Renascença este sábado.

De acordo com o comissário da PSP Artur Serafim, ouvido pela rádio, as autoridades foram chamadas cerca da meia-noite e meia ao “parque de estacionamento da Pastorinha”. No evento, organizado através das redes sociais, as pessoas não estavam a respeitar o distanciamento social, relata o agente.

O comissário apela ainda a que todas as pessoas, “e nomeadamente ao jovens”, “não adiram a este tipo de eventos porque estamos a atravessar ainda uma pandemia”, realçando que “a PSP está atenta a este tipo de festas”.

Com discotecas e bares fechados nos últimos meses, as praias e as ruas têm-se convertido em locais de convívio em vários pontos do país, reunindo quem quer beber um copo, dançar e divertir-se entre amigos.