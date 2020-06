Desde há um mês que região de Lisboa e Vale do Tejo tem uma média de 250 novos casos por dia

Portugal está a ser penalizado, a nível internacional, devido aos novos casos de infecção por SARS-CoV-2 registados nas últimas semanas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde há precisamente um mês que há uma média de 250 novas infecções por dia nesta região. Entre 20 de Maio e esta sexta-feira, a região de Lisboa totalizou 7765 novos casos, um número que representa quase metade do total de casos de infecção pelo novo coronavírus na região desde o início da pandemia. “Estamos a ter dificuldade em quebrar as cadeiras de transmissão”, admitiu nesta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa para balanço da situação epidemiológica.

