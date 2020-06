Algarve pede menos médicos para o Verão do que em 2019

A região do Algarve necessita de 60 médicos para assegurar as necessidades das unidades de saúde para este Verão. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve abriu o processo de candidaturas esta sexta-feira no seu site publicando a lista com as carências sazonais das instituições de saúde algarvias. Anestesiologia e Pediatria são as especialidades onde são necessários mais profissionais, seguidas de Medicina Intensiva e Ortopedia.

