Será a Final Eight o momento TSU deste Governo?

Por uma vez, as intuições políticas de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa falharam em simultâneo, e de forma catastrófica. A encenação de quarta-feira em Belém, com um longo directo às oito da noite para festejar a organização de sete jogos de futebol em Agosto, demonstrou um alheamento absolutamente chocante das elites dirigentes em relação àquilo que é o estado de espírito do país no ano da pandemia.

