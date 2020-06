Fátima, futebol e fado, receitas repetidas

Se dúvidas havia, esta semana começaram a ficar esclarecidas. Afinal, apesar do desafio lançado pelo Presidente da República, no discurso do 10 de Junho, para que fossem encontradas soluções e saídas da crise económica e social provocada pela pandemia de covid-19 que não repetissem erros e más apostas do passado, tudo parece ir continuar a ser como era. Ao fim da tarde de quarta-feira, com pompa e circunstância, os ocupantes dos principais órgãos de soberania juntaram-se no Palácio de Belém, em Lisboa, para comemorar o que parecem considerar um feito nacional: a decisão da comité executivo da UEFA de que as eliminatórias em falta na Liga dos Campeões 2019-20 (quartos-de-final, meias-finais e final) se realizarão em Lisboa, entre 12 e 23 de Agosto, nos estádios do Sporting e do Benfica.

Continuar a ler