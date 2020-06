Maçonaria volta às sessões e abdica de alguns rituais

O magnífico palácio na rua do Grémio Lusitano, ao Bairro Alto, Lisboa, vai voltar a ter “clientes frequentes”. A pandemia suspendeu as reuniões das lojas e até o congresso foi feito online. Mas tanto “o Palácio”, como é chamado comummente pelos maçons, como as várias lojas – ou “oficinas”, no dialecto maçónico - do Grande Oriente Lusitano espalhadas pelo país, vão retomar os encontros presenciais, mas agora com um sem número de regras que inclui, aliás, a abolição de alguns rituais sagrados para os maçons.

