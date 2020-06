Esquerda tenta travar eleição indirecta de presidentes das CDDR

O Bloco de Esquerda vai entregar um pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei que consagra a eleição indirecta dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), apurou o PÚBLICO. O PCP, por seu lado, está a ponderar se avança também com pedido idêntico - uma decisão que deverá ser tomada nos próximos dias. A apreciação parlamentar do Bloco dará entrada na próxima semana, ou seja, uma semana depois de o decreto-lei ter sido publicado em Diário da República. O diploma foi aprovado no dia 4 de Junho, em Conselho de Ministros.

