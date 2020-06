Sou só eu que começo a ficar farto disto tudo?

Quero manifestar a minha total concordância com o artigo de João Miguel Tavares (PÚBLICO, 18/6), e dizer-lhe que não está só, pois não tenho dúvida que haverá muitos milhares de portugueses igualmente fartos disto tudo e que se revêem no seu texto. A diferença é que não são colunistas. Vivemos tempos estranhos nos quais a massa crítica desapareceu ou foi abafada por um pensamento único, que nos querem impor, reinando um conformismo submisso. Daí os “ombros encolhidos e uma resignação revoltante”. E isto só pode acabar mal, pois estão já aí à espreita os abutres que se alimentam do descontentamento do povo. Caro JMT, nunca se farte de demonstrar que o “respeitinho não é bonito”.

António João Mateus Melchior, Amora

Prémio aos profissionais do SNS

Numa altura em que o primeiro-ministro ameaça o país com uma invasão de adeptos estrangeiros para termos cenas de risco como as que vimos há dias em Nápoles, continua por dar um benefício sem custos públicos aos jovens profissionais do SNS. É que, ao contrário dos professores, juízes, funcionários do poder local e outros, os profissionais de saúde de todas as carreiras não podem beneficiar da ADSE, paga pelos próprios é bom lembrar, mesmo que sejam verdadeiros servidores do Estado.

Deixem-se de palminhas e de prémios que só nós vão dar trabalho, como o descarregamento de hordas de hooligans para criar tsunamis de contágios. Isto pode ser um prémio ao turismo, mas nunca ao SNS. Se querem dar um sinal, acabem lá com a discriminação negativa que atinge apenas os servidores públicos do SNS.

Paulo Varela

Mais vagas em Medicina

Não parece a opção mais conveniente, nesta altura, mas já em outras anteriores não o seria, abrir mais vagas nas Faculdade de Medicina - não só não são necessárias, como seria para não formar médicos com uma formação consistente e conhecedora como tem vindo maioritariamente a acontecer.

Não precisamos de mais médicos, uma vez que já temos os necessários per capita, comparando até com mais desenvolvidos. Olhemos a Alemanha, por exemplo. Apesar de muitos terem quase pretendido que o nosso SNS já não existisse, provou-se agora com a covid-19 que existe, está bem vivo e funciona. O ministro quer criar já no próximo ano lectivo mais 200 vagas, por decreto, mas as faculdades não estão para aí inclinadas. E não é por birra, por espírito de classe, mas só e unicamente por não haver necessidade de se formarem futuros médicos para depois irem para o desemprego ou emigrarem.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vingar sem vinganças

O coronavírus veio demonstrar a debilidade dos países desenvolvidos. Menos indústria armamentista, mais indústria farmacêutica, devia ser a nova palavra de ordem mundial. Uma nova ordem social que deve vingar sem vinganças. Os países pobres vão continuar sedentos de acesso a cuidados básicos de saúde e a sistemas políticos democráticos. O trânsito automóvel aumentou, com a consequente poluição. O regresso do futebol trouxe a violência física e verbal.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim