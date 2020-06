Várias pessoas esfaqueadas em incidente “grave” em Reading

Várias pessoas foram esfaqueadas na cidade de Reading, Reino Unido, este sábado, no local onde tinha decorrido, horas antes, uma manifestação do movimento Black Lives Matter. A polícia está no local a investigar o incidente, escreve a Reuters.

A polícia local afirmou estar ao corrente dos relatos de um incidente nos jardins de Forbury, relacionados com um ataque com arma branca. Jason Brock, líder da autarquia de Reading, pediu à população que se mantivesse longe do local onde a polícia está a tratar um “incidente grave”.

Algumas imagens publicadas no Twitter mostram um grupo de paramédicos a socorrer pelo menos três pessoas que estavam deitadas no chão num parque, descreve a Reuters. Pelo menos dois meios aéreos de apoio médico e vários carros da polícia foram vistos no local, de acordo com a BBC.