A ordem é proteger Jair Bolsonaro e deixar cair o anjo

A família Bolsonaro e o seu entorno estão cada vez mais pressionados para arranjarem soluções que evitem que o Presidente do Brasil seja destituído num processo de impeachment, que o senador Flávio Bolsonaro evite um julgamento por corrupção, que o advogado da família, Frederick Wassef, acabe sacrificado como bode expiatório e que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador e amigo há mais de 35 anos de Jair Bolsonaro, não se lembre de entrar em acordo com a Justiça para evitar a prisão em troca de delatar os Bolsonaro.

Wassef já começou a perceber que no Palácio do Planalto, sede presidencial, se preparam para montar um cerco sanitário para proteger o Presidente e deixar o advogado arcar com as culpas por ter escondido Queiroz – peça-chave no esquema de desvio de dinheiro público do gabinete de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro.

O Anjo, alcunha que a família dava ao advogado da família, disse este sábado à Folha de São Paulo que o facto de Queiroz ter sido detido na sua quinta em Atibaia, no interior do estado de São Paulo, é uma “armação para incriminar o Presidente”.

“Nunca telefonei para Queiroz, nunca troquei mensagem com Queiroz, nem com ninguém da sua família”, garantiu Wassef. Isto, apesar de o Ministério Público ter trocas de mensagem entre o advogado e o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e os caseiros da sua quinta terem dito à polícia que Queiroz estava a viver no anexo da quinta há um ano.

De acordo com o site G1 da Globo, nos bastidores do Governo a ordem agora é tentar blindar o Presidente Jair Bolsonaro, acusando Wassef, e apenas Wassef, de esconder Queiroz e abdicando dele como advogado da família.

Ao mesmo tempo que tentam evitar que o chefe de Estado saia chamuscado desta situação, os assessores do executivo, segundo o G1, consideram que a situação de Flávio Bolsonaro, por outro lado, parece mais complicada de superar. A ideia de que o agora senador será mesmo acusado de corrupção parece cada vez mais inevitável.

De acordo com o colunista de O Globo Lauro Jardim, o filho mais velho do Presidente foi intimado pelo Ministério Público Federal a prestar depoimento no âmbito da investigação ao vazamento na Polícia Federal, depois de o empresário Paulo Marinho, apoiante da campanha de Jair Bolsonaro, ter denunciado que Flávio Bolsonaro tinha sido avisado pela Polícia Federal de que estava a ser investigado por desviar parte do salário dos seus funcionários em seu proveito.