Eleições americanas definirão a nossa época

O primeiro semestre do ano foi marcado pela pandemia da covid-19 cuja dimensão e danos são ainda incertos mas que continuará a ter pesada repercussão em quase todas as esferas, da vida quotidiana à ordem internacional, passando pela economia. A pandemia surgiu como um factor imprevisível mas não funciona isoladamente. Actua como acelerador de um complexo de fenómenos. Isto continuará a ser verdade no segundo semestre, com a diferença de que todos os fluxos desaguarão nas eleições americanas de Novembro, que em grande parte definirão a nossa época. Após a II Guerra Mundial, os ocidentais perderam a noção de que as instituições são mortais. É um fantasma que, de novo, se desenha no horizonte da História.

