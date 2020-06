O Verão está a chegar e com ele os despertares madrugadores…

O Verão traz dias mais longos e noites mais curtas para alguns bebés que começam a madrugar. Se este é o caso do seu, então este texto é para si!

Mais A carregar...

Com o Verão a chegar, começamos a ter luz mais cedo no nosso quarto. A exposição à luz solar redefine o ritmo circadiano (a relação que o nosso corpo e cérebro em particular estabelece com o nascer e o por do sol) e ajusta, espontaneamente, todos os nossos horários. Assim, é normal esperar que existam pequenas alterações nas rotinas dos mais pequeninos e até da família nestes dias.

O solstício de Verão e o sono do seu bebé

O nosso corpo não está programado para sentir sono todos os dias à mesma hora. Tudo depende da luz solar que recebe diariamente. Podemos até dizer que o nosso cérebro está equipado com um pacemaker circadiano que ajuda a estabilizar o sono do dia-a-dia consoante a luz solar que recebeu nesse dia, essencialmente de manhã e ao final da tarde.

Então será que podemos tirar partido deste facto para promover rotinas de sono mais saudáveis, em particular nestes dias em que o solstício de Verão se está a aproximar? Nesta altura é frequente que os bebés comecem a tornar-se madrugadores, mesmo aqueles que eram dorminhocos... Não se preocupe se isto está a acontecer! É natural que o amanhecer desperte o seu bebé. Quando o sol nasce e a luz entra pelas frinchas da janela, o cérebro do bebé detecta o início do dia e a produção de melatonina (a hormona amiga do soninho) diminui drasticamente, o que faz o bebé despertar. Se o sol passa a nascer mais cedo é normal que o seu bebé desperte mais cedo também!

A vontade de dormir do bebé regula-se pela pressão homeostática do sono, isto é, a acumulação da necessidade de sono ao longo do dia e pelo seu ritmo circadiano, o relógio biológico interno que controla a hora de dormir e de despertar do bebé. O ritmo circadiano está programado para ser reactivo à luz e somos particularmente sensíveis à luz pela manhã. Ou seja, uma pequena alteração na iluminação do quarto do bebé pela manhã irá provocar um despertar precoce. A luz por si só pode não despertar totalmente o bebé mas se algo o fizer (um barulho, um movimento brusco, etc.) e existir luz no quarto, por muito pouca que seja, o seu corpo irá reagir, fazendo o bebé despertar. Mais ainda, vai promover um despertar precoce também no dia seguinte. Ou seja, é importante lembrar que a luz de hoje pode fazer o bebé despertar demasiado cedo amanhã, mesmo que na noite seguinte garanta um

ambiente completamente escurecido.

Tenha também em atenção o número de horas que o seu bebé dormiu até ao seu despertar madrugador, isto é, se o seu bebé desperta de manhã após umas boas horas de sono, a pressão homeostática (a necessidade do corpo em dormir) vai ser baixa, o que não facilita uma nova entrada no sono. Para além disso, o sono da manhã é mais leve, o que contribui para que desperte com mais facilidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O seu filhote acorda demasiado cedo e parece não querer dormir na hora de ir para a caminha? Nós podemos ajudar na Consulta SOS Sono, com dicas adaptadas ao bebé e ao seu enquadramento familiar, ou através do curso online SOS Bebés Madrugadores, disponível no nosso site.

For Babies Brain by Clementina é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.