O vinho online está para ficar — mas só o turismo o poderá salvar

2020, finais de Março. Ao mesmo tempo que o mundo entrava em lockdown, os termos relacionados com a pandemia, com as técnicas de sobrevivência e estratégias de confinamento, não eram os únicos a atingir o pico Google Trends (site que analisa a popularidade das principais consultas no motor de busca), que viu dispararem as pesquisas para expressões como “buy wine online” (comprar vinho online) e “wine delivery” (entrega de vinho).

