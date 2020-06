Luísa Amorim: “Já estava há muitos anos na Quinta Nova, precisava de novos projectos”

No espaço de meses, a aposta do Grupo Amorim no sector do vinho saltou das margens do Douro e avançou até ao Dão. No mesmo passo, a sua CEO, Luísa Amorim, fez uma aposta pessoal no Alentejo. O que esperar da multiplicação? Identidades distintas com um mesmo perfil: vinhos destinados para as gamas superiores.