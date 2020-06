Os distintos vinhos de João Póvoa, um médico na Bairrada

João Póvoa é uma daquelas pessoas que tinham tudo para levar uma vida flauteada e até faustosa, sem arrelias e preocupações com as vinhas, sem precisar de andar de feira em feira, de restaurante em restaurante a vender vinho. Como médico oftalmologista no Centro Hospitalar de Coimbra e renomado especialista em cirurgia implanto refractiva (é o único oftalmologista português com uma técnica cirúrgica de reconstrução da íris publicada na principal revista internacional da especialidade), solteiro e sem filhos, podia desfrutar placidamente da cultura do vinho, provando e bebendo o que bem lhe apetecesse. Mas quem descende de uma família de vinhateiros, como é o seu caso, dificilmente se liberta do mesmo destino. E não se trata de nenhuma maldição.

Continuar a ler