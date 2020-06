O Dão de que estamos à espera

Escrevi-o pela primeira vez há mais de 15 anos: se um dia, movido pela paixão, cometesse a insanidade de plantar uma vinha e fazer vinho, o local eleito seria o Dão. A afirmação continua hoje mais válida do que nunca e, diria mesmo, reforçada. Resumindo as razões dessa escolha: os vinhos do Dão são vinhos completos e a região, em termos de beleza natural (e até urbana), gastronomia e cultura, é uma região que me completa.

