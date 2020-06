Morreu António Carlos dos Santos, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

O professor de direito António Carlos dos Santos, fiscalista e secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no primeiro Governo de António Guterres, morreu nesta sexta-feira, confirmou em comunicado a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), com quem colaborou ao longo de vários anos.

Como secretário de Estado entre 1995 e 1999, pertenceu à equipa do então ministro das Finanças António de Sousa Franco. Antes, fora chefe de gabinete do ministro do Trabalho António Seixas Costa Leal, no III Governo Constitucional chefiado por Alfredo Nobre da Costa, e também chefe de gabinete do secretário de Estado do Orçamento em três governos provisórios.

Depois de ser governante, foi nomeado para a Representação Permanente de Portugal (Reper) em Bruxelas, onde esteve entre 2002 e 2005, com a coordenação do núcleo de economia e finanças desta estrutura de representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em 2009, foi um dos coordenadores do relatório do grupo de trabalho para o estudo da política fiscal, pedido a um núcleo de fiscalistas pelo Governo de José Sócrates, quando Carlos Lobo era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Nasceu em 1945 na Póvoa de Varzim. Licenciado em Direito na Universidade de Coimbra, formado ainda em Ciências Políticas e Sociais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e doutorado na Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, António Carlos dos Santos foi quadro da administração fiscal, à época, a Direcção-Geral dos Impostos (DGCI).

A nota curricular publicada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde deu aulas, detalha algumas das funções que ao longo dos anos exerceu no fisco: foi “director de serviços do Gabinete de Apoio Jurídico – Económico do IVA, tendo, nessa qualidade, acompanhado o processo de harmonização da fiscalidade indirecta na União Europeia, participado nos trabalhos da primeira Presidência Portuguesa [da União Europeia] e acompanhado dossiers junto da OCDE; [foi] jurista do gabinete de apoio jurídico-económico do serviço de administração dos impostos sobre o rendimento, tendo sido, nessa qualidade, durante um ano, representante da Fazenda Pública junto do Supremo Tribunal Administrativo; [e foi] jurista da direcção dos serviços jurídicos e do contencioso (antiga consultadoria jurídica)”.

Depois de ser secretário de Estado, colaborou com a Ordem dos Contabilistas, onde, recorda a instituição, “durante aproximadamente uma década” foi membro do gabinete de estudos, “contribuindo com dezenas de artigos” para a revista da Ordem e organizando “conferências no âmbito da fiscalidade”.

Fez parte do grupo do código de conduta criado em 1998 pelos ministros das Finanças europeus sobre a fiscalidade directa das empresas (conhecido como “grupo Primarolo”) e foi ainda membro do grupo de política fiscal da Comissão Europeia ao tempo em que o comissário italiano Mario Monti era o responsável pela pasta da fiscalidade.

É autor da obra Auxílios de Estado e Fiscalidade. Em co-autoria com Maria Manuel Leitão Marques (ex-ministra da Modernização Administrativa do primeiro Governo de António Costa) e Maria Eduarda Gonçalves, escreveu o manual universitário Direito Económico.

No início da carreira foi delegado do Ministério Público.

Segundo a Ordem dos Contabilistas, o velório realiza-se neste sábado, “na Igreja S. João Deus, à Praça de Londres, em Lisboa, pelas 19 horas”. O funeral é no domingo, “no cemitério dos Olivais, em Lisboa, pelas 16 horas”.