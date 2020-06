Torino e Parma empatam no regresso da Serie A

O Torino e o Parma, do português Bruno Alves, empataram este sábado (1-1), em jogo em atraso da 25.ª jornada, que assinalou o regresso da Serie A italiana de futebol, após a interrupção devido à pandemia de covid-19.

A jogar em casa, sem a presença de público, o Torino, que vinha de uma série de seis derrotas consecutivas, chegou à vantagem pelo camaronês Nicolas N'Koulou (15'), num cabeceamento após a marcação de um canto.

O Parma, capitaneado pelo português Bruno Alves, chegou ao empate pelo eslovaco Juraj Kucka (31'), num potente remate de pé esquerdo, em posição frontal, após um bom trabalho junto à linha de fundo do costa-marfinense Gervinho.

No início da segunda parte, o Torino dispôs de uma grande penalidade, mas o guarda-redes do Parma, Luigi Sepe, adivinhou o lado e defendeu o remate de Andrea Belotti.

O Parma ascendeu ao sétimo posto, com 36 pontos, em igualdade pontual com o AC Milan (oitavo), enquanto o Torino é 15.º, com 28, com apenas três a separá-lo da linha de despromoção. A Série A italiana é liderada pela Juventus, de Cristiano Ronaldo, com 63 pontos.