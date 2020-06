Play-off será bóia de salvação para Werder Bremen ou Fortuna Dusseldorf

Werder Bremen e Fortuna Dusseldorf disputarão na última jornada da Bundesliga o 16.º lugar da tabela, a única possibilidade de poderem ainda lutar pela permanência no play-off de despromoção.

Na 33.ª jornada, disputada este sábado, o Werder Bremen, penúltimo classificado com 28 pontos, perdeu por 3-1 frente ao FSV Mainz 05 (13.º com 37 pontos), enquanto o Fortuna (30 pontos) cedeu um empate (1-1) na recepção ao Augsburgo, 15.º classificado, adiando a discussão com o Werder Bremen.

Na luta pelos lugares europeus, Wolfsburgo e Hoffenheim venceram com autoridade os respectivos compromissos, encerrando a questão, já que o Eintracht de Frankfurt - com André Silva em branco - empatou (1-1) em Colónia e o Friburgo perdeu em Munique, com o campeão Bayern (3-1), com Lewandowski a bisar.