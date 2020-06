Nick Watney é o primeiro no PGA Tour com o vírus

Nick Watney tornou-se o primeiro jogador do PGA Tour a contrair o novo coronavírus, desde que o circuito retomou as competiçõos na semana anterior. Aconteceu sexta-feira durante o RBC Heritage, que decorre no Harbour Town Golf Links, em Hilton Head, Carolina do Sul.

Segundo um comunicado do PGA Tour, ontem de manhã o californiano de 39 anos (cinco vitórias no PGA Tour e actual 234.º no ranking mundial) “indicou sintomas consistentes com doença” e dirigiu-se a um médico, já depois de ter estado no driving range a treinar para a segunda volta do torneio. Foi testado e acusou positivo, abandonando a prova.

Os protocolos de saúde do PGA Tour exigem rastreamento de contactos de quaisquer pessoas que tenham estado perto de Watney, incluindo os seus parceiros de jogo na primeira volta de quinta-feira – Luke List e Vaughn Taylor. Nesse dia Watney tinha registado um modesto resultado de 74 pancadas, 4 acima do Par 70.

Taylor e List foram informados do teste positivo de Watney quando estavam prestes a concluir os seus primeiros nove buracos, tendo sido testados juntamente com os respectivos caddies após a conclusão dos 18 buracos.

“Fiquei um pouco chocado, para ser sincero”, confessou Vaughn Taylor. “O meu coração começou a acelerar. Só espero que Nick esteja bem e que ultrapassemos isto. Estou um pouco nervoso, mas sinto-me bem. Não tive nenhum contacto próximo com Nick, ontem. Mantivemos sempre o nosso espaço. Não apertámos as mãos. Logo após a volta, lavei as minhas mãos. E Nick nunca tossiu ou espirrou. Então, sinto-me confortável.”

Rory McIlroy tinha estado com Watney no putting green, pelo que recebeu uma mensagem do mesmo. “Conversámos um pouco antes da minha volta, mas estávamos à distância. Basicamente, o que ele disse na mensagem foi que esperava não ter estado demasiado perto de mim. Sentia-se mal por ter estado no campo nesse dia. Eu respondi que estava tudo bem: ‘Nunca se sabe. Se eu estivesse na tua posição, provavelmente também teria aparecido'.”

Os protocolos exigem que Watney se auto-isole por um período mínimo de 10 dias. Embora possa voltar para casa, o facto de residir em Austin, Texas, tornaria a longa viagem impraticável. Irá ter apoio financeiro do Tour no período de auto-isolamento e recuperação. Watney tinha falhado o cut no evento que assinalou a retoma do circuito, o Charl Schwab Challenge, que decorreu entre 11 e 14 de Junho, em Fort Worth, Texas.

O rastreamento de contactos é particularmente importante, considerando que Taylor e List estão inscritos para o Travelers Championship da próxima semana, no estado do Connecticut.

Watney viajou para Hilton Head por conta própria, abdicando do avião charter do circuito, e esteve entre os 369 jogadores, caddies e oficiais que foram testados pelo Tour no início desta semana, todos negativos. O circuito satélite do Korn Ferry Tour – que recomeçou na mesma altura do PGA Tour – registou já dois testes positivos esta semana (ambos em caddies) e quatro na semana passada (três em caddies e outro num jogador, Luke List).

