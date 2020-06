Mundo do desporto lamenta morte do olímpico Pedro Lima

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) lamentou a morte do actor Pedro Lima, de 49 anos, cujo corpo foi encontrado este sábado, que foi nadador olímpico em representação de Angola nos Jogos Seul 1988 e Barcelona 1992.

“Pedro Lima foi encontrado esta manhã sem vida na Praia do Abano, no Guincho. Além de actor, Pedro Lima foi nadador e representou Angola nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. A Federação Portuguesa de Natação endereça as sentidas condolências à família”, lê-se na página da FPN no Facebook.

O Sporting usou a sua página oficial para manifestar “pesar” pela morte do actor, que descreve como “um fervoroso sócio” do clube e “presença habitual no estádio José Alvalade”, lembrando que foi atleta de natação dos ‘leões’.

A Federação Portuguesa de Râguebi também lamentou a morte do actor, pai de João Lima, internacional português da modalidade, endereçando as condolências à família.

Pedro Lima, que nasceu em Luanda, foi encontrado morto cerca das 10h deste sábado na praia do Abano, em Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O alerta para as autoridades foi dado pouco depois das 8h, indica a TVI num comunicado em que lamenta a “partida inesperada e brutal” num “dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos”.

Segundo disse fonte da Autoridade Marítima Nacional ao PÚBLICO, tudo aponta para que o actor se tenha suicidado. O carro do actor, que tinha cinco filhos e era praticante de surf, foi encontrado com os seus pertences à entrada da praia do Abano, estacionado na falésia, enquanto o corpo acabaria por ser descoberto na linha de praia por uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos.

Em declarações prestadas à hora de almoço à comunicação social, o responsável pela capitania do porto de Cascais, Rui Teixeira, explicou que este antigo atleta de competição enviou duas mensagens de despedida a dois amigos esta manhã, pelas 6h58. Foram estes a alertar as autoridades. Seja como for, a morte irá agora ser investigada pela Polícia Judiciária, que já se encontra no local, juntamente com um psicólogo do Instituto Nacional de Emergência Médica.