Luís Castro sagra-se campeão na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk sagrou-se este sábado tetracampeão da Ucrânia, passando a somar 13 títulos, menos dois do que o histórico Dínamo de Kiev, com o treinador português Luís Castro a conquistar, ainda com cinco rondas por disputar, o ceptro em ano de estreia, sucedendo ao tricampeão Paulo Fonseca.

Com 16 pontos de vantagem sobre o rival de Kiev, o Shakhtar precisava de uma vitória para confirmar o título nesta ronda, tendo vencido o Oleksandria por 3-2, com golos de Taíson (13’ g.p.) e Tetê (60 e 78').

Apesar de ter marcado cedo, o Shakhtar não evitou um susto depois de um início de segunda parte em que sofreu dois golos - Banada (48') e Tretyakov (51’ g.p.).

O Dínamo Kiev recebe amanhã o Kolos Kovalivka, entrando em campo com 19 pontos de desvantagem e seis jogos por disputar.