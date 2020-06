Arsenal perde em Brighton e Tottenham agradece

O Arsenal confirmou este sábado, na deslocação a Brighton, o regresso negativo à competição na Premier League, tendo perdido (2-1) com o 15.º classificado, que conquistou frente aos gunners, com uma reviravolta de última hora, a primeira vitória de 2020.

A lesão grave no joelho direito do guarda-redes internacional alemão Bernd Leno - após choque com um adversário - afectou a equipa, apesar de o treinador dos londrinos, Mikel Arteta, ter explicado que depois do incidente, ainda na primeira parte, o Arsenal esteve a vencer e criou oportunidades suficientes para resolver o encontro.

Vindo de uma derrota frente ao Manchester City, na ronda anterior, e sem o defesa brasileiro David Luiz (expulso), o Arsenal esteve a vencer com um golo do ex-Lille Nicolas Pépé (68'), depois de o VAR ter anulado um golo a Aubameyang.

Apesar da vantagem, que colocava os gunners na oitava posição, por troca com o Tottenham, o Arsenal não foi capaz de travar os ímpetos do Brighton, que empatou por Lewis Dunk (75') e decidiu a partida aos 90+5’ com um golo de Neal Maupay.