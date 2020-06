Marcelo lamenta morte de Pedro Lima, “o actor de quem todos gostávamos”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou este sábado as condolências à família de Pedro Lima, “o actor de quem todos gostávamos”, que deixou “sempre uma imagem de actor disponível e de colega generoso”.

Pedro Lima foi encontrado morto cerca das 10h deste sábado na praia do Abano, em Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima.

A mesma fonte referiu que pessoas próximas do actor manifestaram este sábado de manhã à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este, tendo esta força de segurança alertado a Polícia Marítima e o capitão do Porto de Cascais accionado os meios de busca.

“Quando nos deixa alguém de quem todos gostávamos, e quando nos deixa precocemente, o choque é ainda maior”, refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada na página da Presidência da República.

O Presidente da República destacou ainda a “simpatia natural” de Pedro Lima, bem como o “seu gosto pela vida, que se transmitia às personagens que interpretou e ao modo como as interpretou”. “Nascido em Luanda, foi nadador olímpico por Angola, trabalhou como modelo e tornou-se uma das presenças mais constantes do panorama televisivo português, embora também tenha feito teatro e cinema”, lembrou ainda.

Segundo fonte da Autoridade Marítima, pessoas próximas do actor manifestaram de manhã, cerca das 8h20, à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este, tendo a esta força de segurança alertado a Polícia Marítima e o capitão do Porto de Cascais accionado os meios de busca.

O corpo foi encontrado às 10h20 por elementos de uma lancha salva-vidas.

Pedro Lima estava a interpretar uma personagem na novela Amar Demais, a ser transmitida pela TVI.

A TVI já lamentou a “partida inesperada e brutal” do actor, considerando que este é um “dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos”.

A estação de televisão considera Pedro Lima “um dos mais versáteis actores da sua geração” e “um operário desta indústria, no cinema, no teatro e na televisão”, que estava “sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar”.

Suicídio será causa da morte

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo fonte da Autoridade Marítima Nacional tudo aponta para que o actor se tenha suicidado. O carro do actor, que tinha cinco filhos e era praticante de surf, foi encontrado com os seus pertences à entrada da praia do Abano, estacionado na falésia, enquanto o corpo acabaria por ser descoberto na linha de praia por uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos.

Em declarações prestadas à hora de almoço à comunicação social, o responsável pela capitania do porto de Cascais, Rui Teixeira, explicou que este antigo atleta de competição enviou duas mensagens de despedida a dois amigos esta manhã, pelas 6h58. Foram estes a alertar as autoridades. Seja como for, a morte irá agora ser investigada pela Polícia Judiciária, que já se encontra no local, juntamente com um psicólogo do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio – Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90 Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707