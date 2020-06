Cannes a acontecer a David Pinheiro Vicente

Não há propriamente coisas a acontecer às suas personagens, é o mundo que lhes acontece. Dizemos isto a David Pinheiro Vicente e ele parece concordar. Começando pelo início das coisas: as suas ideias, precisa, não são ideias de escrita ou de acção – isto é, as ideias que o levaram quer a Onde o Verão Vai (episódios da juventude), curta-metragem que esteve na competição de curtas-metragens da Berlinale em 2018, quer a Cordeiro de Deus, a curta portuguesa que desde ontem é uma das 11 seleccionadas para a competição de Cannes 2020. Isto é uma coisa bizarra de se escrever porque o festival este ano, não se realizando devido à pandemia da covid-19, entrega a um grupo de filmes, curtas-metragens (11) e longas (56), a marca do seu prestígio que eles podem exibir quando encontrarem o seu público ou quando forem apresentados em outros festivais. O que tem feito David experimentar uma sensação “agridoce” ao ritmo dos e-mails e de forma solitária, como um parêntesis virtual, na verdade, visto que o festival para que foi seleccionado é uma marca e não uma experiência física e há-de fechar-se e depois David regressará “à vida normal”. Mesmo se, ao contrário do que acontece com as longas-metragens que foram seleccionadas para Cannes 2020, sem distinção de categorias e sem secções competitivas, no caso das curtas existe a promessa, ontem acenada em comunicado pela direcção do festival, de uma exibição pública “no próximo Outono”, no Palais des Festivals, com entrega de uma Palma de Ouro atribuída por um júri e tudo.

Seguir-se-ão nos próximos tempos concretizações deste anúncio, mas para já regressamos às ideias que estão no início dos filmes de David Pinheiro Vicente. Vieram “de imagens, sugerem um local ou um tipo de sensação” e é isso que “sugere depois um tipo de personagem”. Que nunca é o herói com um desafio moral ou uma dificuldade a vencer. Isso é “a tendência conservadora do cinema”. Não. No caso dele: “Interessa-me o outro lado, o da vida de todos os dias em que somos levados mais por sensações, desejos, coisas até ocultas e inconscientes.”

É isto: as personagens são sobretudo corpos no espaço. E o corpo de trabalho deste realizador de 23 anos tem sido contemplá-los. Ainda curto, dois títulos, coloca-se decididamente do lado da sensualidade e do fantasmático. Parecendo saber o que quer vedar ao espectador, onde parar e como parar. Caminhando mesmo para uma espécie de suspensão ou paralisia que interrompe um movimento que o filme iniciara e assim cortando também com o exemplar desfecho. David deixa os filmes connosco para os concluirmos. Ou continuarmos com eles dentro de nós, em aberto.

Mas para irmos outra vez ao início das coisas: está tudo na primeira sequência do seu primeiro filme, Onde o Verão Vai (episódios da juventude), curta realizada no ambiente de “muita liberdade” da Escola de Cinema, onde não havia “a obrigação de fazer algo de clássico ou de narrativo”. Era, na verdade, um espantoso momento de contemplação de um grupo de adolescentes amassados num carro a caminho de um Verão mas onde simultaneamente se denunciavam micro-narrativas, vislumbres, que nunca se deixavam apanhar ou confirmar. Como numa festa (e a imagem é do realizador...) em que interceptamos olhares, gestos e histórias. Em que os imaginamos. Essa sequência tinha e ainda tem a potência de uma primeira vez: um realizador a escolher o seu lado do mundo (testando os limites da exploração dos corpos dos actores) e a saciar-se com a escolha. Cordeiro de Deus já não é a primeira vez. Mas embora “haja uma ideia mais concreta” para a narrativa de uma personagem, o seu olhar, as suas descobertas, os segredos que intercepta, o filme continua a preferir ocultar(-se).

Para já porque é uma espécie de reconstituição de uma memória alheia, a do pai do realizador, o que acentua o seu lado fantasmático. “Isso interessa-me imenso, no cinema, na fotografia, na literatura, a ideia de uma imaterialidade que pode aparecer”, confirma David. E sobre aquelas personagens, uma família pobre do interior de Portugal, é menos decisivo elas corresponderem realmente às histórias que David ouviu o pai contar-lhe do que a ressonância que têm nele, filho e realizador, do que aquilo que acordaram nele. E a verdade é que o final de Cordeiro de Deus, suspendendo as personagens na letargia, no sono, leva-nos a reconfigurar retrospectivamente todo o filme, ou a nossa experiência dele, como espaço de invocação: as personagens foram chamadas, passaram por ali e depois foram deixadas de novo a repousar.

Tudo isto acontece num lugar bem concreto: uma casa, a casa onde o pai de David cresceu e viveu, na vila da Soalheira, concelho do Fundão, até ir estudar. Hoje está em estado de semi-abandono. O filme reconstitui-a, reconstituindo as cortinas de um outro mundo, o Portugal interior de antes do 25 de Abril, a descoberta da sexualidade e da crueldade, a experiência de regras dogmáticas, como a morte. Tal como em Onde o Verão Vai, em Cordeiro de Deus tudo termina sem desfecho. Porque na verdade se trata de um começar, de uma iniciação: “ver o outro lado do mundo”.