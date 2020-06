Mais três mortes e 375 casos em Portugal. Mas o número de recuperados é maior: 467

Portugal regista, nesta sexta-feira, mais três mortes mortes por covid-19 do que no dia anterior. Este número corresponde a uma taxa de crescimento de 0,2%, num total de 1527 mortes registadas desde Março. Foram identificados ainda mais 375 casos positivos de infecção, ou um aumento de 0,98%, num total de 38.464 casos positivos. Estes dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde publicado nesta sexta-feira.

Já 24.477 pessoas foram dadas como recuperadas, mais 467 em apenas 24 horas. Há 422 pessoas internadas (mais seis do que no dia anterior), 67 das quais em unidades de cuidados intensivos.

Há, actualmente, 12.460 casos activos, menos 95 do que na quinta-feira. Este número é encontrado depois de subtraído o número de mortes e de recuperados ao número de casos positivos.

A taxa de letalidade global da doença é de 4,3% e sobe para 17% acima dos 70 anos, disse a ministra da Saúde em conferência de imprensa de de imprensa desta sexta-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal​.​ Cerca de 86% das mortes são acima dos 70 anos.

O Rt médio de 11 a 15 de Junho foi de 0,98. Este número mostra que “estamos a ter dificuldade em quebrar as cadeias de transmissão”, admitiu Marta Temido. Este indicador mede o número médio de casos secundários gerados por um infectado.

A ministra lembrou as penas de prisão e de multa associadas à quebra do dever de confinamento a que estão sujeitos os infectados. “Não há nada que fundamente o desrespeito pelo confinamento obrigatório e esse desrespeito merecerá o nosso mais vivo repúdio”, referiu.

Ainda que a maior parte dos novos casos esteja concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo (que tem um total de 16.255 casos de infecção e 435 mortes), o Norte continua a ser aquele que tem o maior número de casos e de mortes no país: ao todo, são 17.236 os registos de infecção e 813 mortes por covid-19. Lisboa e Vale do Tejo tem cerca de 76% dos novos casos identificados esta sexta-feira, com 284 dos 375.

A quantidade de novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é há várias semanas o “motor” da pandemia no país, preocupa as autoridades. A ministra da Saúde anunciou que na segunda-feira haverá uma reunião que contará com a presença do primeiro-ministro, o presidente da Área Metropolitana de Lisboa e autarcas desta zona do país.

Num discurso duro, Marta Temido anunciou que o Governo vai aplicar todas as medidas para travar um aumento de casos: “Isto é uma maratona, não é um sprint. Não é possível baixar a guarda e estão redondamente enganados aqueles que pensem que podem baixar a guarda”, afirmou.

A região Centro tem detectados 3955 infectados e 247 mortes. O Algarve registou nas últimas 24 horas 32 novos casos, contando agora 480 infecções e 15 mortes. O Alentejo também registou um aumento do número de casos, de 295 na quinta-feira para 304, contabilizando também duas mortes desde Março.

Os Açores e a Madeira são as regiões com menor número total de casos, com 143 e 91, respectivamente. A Madeira é a única região sem mortes registadas.

Lisboa continua a ser o concelho em que foi identificado o maior número de casos desde Março, com 3037. Nas últimas 24 horas, foram aí detectados 58 novos casos. O concelho com maior número de novos casos é o de Sintra, com mais 74 que o registo do dia anterior, para um total de 2179 infecções.

Lagos (com 20 novos casos), Amadora (30 novos casos), Loures (28 novos casos), Vila Franca de Xira (16 novos casos), Cascais (13 novos casos) e Odivelas (12 novos casos) foram os restantes concelhos com maior número de novos casos.