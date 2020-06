Reabrir bares e discotecas? Olhem para o exemplo de Lagos, diz DGS. Há crianças infectadas

Questionada sobre a reabertura de bares de discotecas, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, pediu “calma” e “ponderação”. E argumentou com o exemplo da festa em Lagos, que gerou pelo menos 90 casos positivos, entre os que estiveram na festa e os que não estiveram, incluindo crianças com menos de nove anos.

A ministra da Saúde lembrou: estão proibidos os ajuntamentos de mais de 20 pessoas. “Continuamos em estado de calamidade, não sabemos até quando o vamos manter”, disse. “Isto é momento de pôr os pés na terra. E não pensar que está tudo adquirido porque não está.”

No Algarve “não está em causa um cerco sanitário, não é um cerco que institui a racionalidade suficiente para se absterem de comportamentos que põem em causa a própria saúde, das pessoas que lhe são próximas e de todo o sistema de saúde. É algo mais grave e importante do que uma cerca sanitária”, disse Marta Temido. A situação “penaliza-nos enormemente porque poderia ter sido evitada”.

Sector apresenta plano para reabertura dos espaços

Na quinta-feira, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou um guia de boas práticas com medidas que procuram garantir a segurança dos clientes. A AHRESP defende que sejam desenhados na pista de dança quadrados com com 2,25 m2 de área. Estas figuras geométricas que ocuparão a totalidade desta secção servirão para garantir que as pessoas respeitam a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde num contexto propício ao contacto físico. Esta área será delimitada e estará separada do resto do espaço por cordões ou divisórias, com o estabelecimento responsável pelo controlo do número de pessoas que ocupam as pistas de dança.