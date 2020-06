Hospital de Aveiro abre inquérito a morte de paciente que caiu do segundo andar

O Hospital de Aveiro abriu um inquérito para esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte de um paciente que caiu na manhã desta sexta-feira do segundo andar daquela unidade, onde estava internado, informou a administração hospitalar.

Numa nota enviada à agência Lusa, a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), em que se integra o Hospital de Aveiro, lamenta a ocorrência e endereça os mais sentidos pêsames à família. “Por se tratar de uma situação anómala, o CHBV vai abrir processo de inquérito no sentido de apurar as circunstâncias deste evento”, refere a mesma nota.

O caso ocorreu esta manhã, quando um homem residente em Águeda, de 69 anos, que estava internado no Serviço de Ortopedia do Hospital de Aveiro, onde tinha sido operado a um joelho, caiu através da janela do quarto no segundo andar da unidade hospitalar.

O corpo foi encontrado no rés-do-chão, tendo sido alvo de tentativas de reanimação sem sucesso. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.