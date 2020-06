Governo lamenta morte de médico. Sindicato diz que há 600 médicos infectados

O Ministério da Saúde lamentou nesta sexta-feira a morte de um médico com covid-19 no Hospital de São José, em Lisboa, e endereçou os votos de pesar à família e amigos do profissional de saúde. Numa nota publicada no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o ministério liderado por Marta Temido indica que a morte deste clínico ocorreu “ao início da noite de quarta-feira, dia 17 de Junho, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE”.

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, disse nesta sexta-feira à TSF que existem mais de 600 médicos infectados com o novo coronavírus SARS-CoV-2. “Bastante mais do que aqueles que o Ministério da Saúde reconhece e que, aliás, tem tido uma atitude perante os médicos e os profissionais de saúde no mínimo estranha”, afirmou. Há “situações de contacto com colegas infectados, só se faz testes quando os médicos estão sintomáticos e isso é uma forma discriminatória de encarar o problema – não só em relação à saúde dos médicos, mas em relação ao potencial de infecção dos pacientes.”

Segundo os últimos dados divulgados, na passada sexta-feira havia registo de 3556 profissionais de saúde infectados, dos quais 505 eram médicos e 1154 eram enfermeiros. Os outros eram assistentes operacionais (1059), assistentes técnicos (166) e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (108). Na conferência de imprensa em que foi feita esta actualização, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, acrescentou que, face ao balanço anterior, tinham recuperado da doença 189 profissionais de saúde.

“Este médico perdeu a vida no dia em que celebramos o Dia do Médico”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Ordem dos Médicos (OM) também manifestou pesar pela morte e endereçou as condolências à família. “Por uma infeliz coincidência, este médico perdeu a vida no dia em que celebramos o Dia do Médico. Que honremos todo o seu esforço e dedicação aos doentes continuando todos nós, como profissionais e como sociedade, a enfrentar esta pandemia com responsabilidade, seriedade e com todos os meios necessários ao nosso alcance”, diz Miguel Guimarães em nota enviada às redacções.

O médico de 68 anos terá sido infectado com o novo coronavírus por um colega morreu na madrugada desta quinta-feira nos cuidados intensivos do Hospital de S. José, em Lisboa, onde estava internado há mais de 40 dias. É o primeiro caso conhecido de morte com covid-19 neste grupo profissional, um dos mais afectados pelo surto epidémico em Portugal.

Especializado em medicina geral e familiar, o médico colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral, do mesmo centro hospitalar do S. José (Centro Hospitalar de Lisboa Central), mas não fazia parte dos quadros da instituição. Ao que tudo indica, não teria factores de risco associados, disse uma fonte hospitalar ao PÚBLICO.