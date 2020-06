Covid-19: Governo pede intervenção do MP para responsabilizar promotores de festa ilegal em Lagos

A ministra da Justiça pediu esta sexta-feira à Procuradoria-Geral da República a intervenção do Ministério Publico para a “instauração de acções indemnizatórias contra os promotores” da festa ilegal em Odiáxere, no concelho de Lagos.

“A ministra da Justiça solicitou hoje à Procuradoria-Geral da República a intervenção do Ministério Publico para, em representação do Estado, instaurar acções indemnizatórias contra os promotores do evento de Odiáxere, em Lagos, do qual resultou a infecção de mais de sete dezenas de pessoas, incluindo crianças”, lê-se numa nota enviada pelo Ministério Público.

A agência Lusa questionou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da República no sentido de saber se o Ministério Público vai abrir um inquérito para averiguar responsabilidades na organização da festa e se o promotor do evento já foi identificado pelas autoridades, mas não obteve resposta até ao momento.

As autoridades de saúde do Algarve já tinham manifestado, em conferência de imprensa realizada na terça-feira, a sua vontade em que fossem atribuídas responsabilidades aos organizadores do evento que já provocou 90 infectados.

O número de infectados com covid-19 relacionados com a festa ilegal em Lagos subiu para 90, casos que são maioritariamente de residentes no concelho, disse esta sexta-feira a delegada regional de saúde do Algarve, em conferência de imprensa.

Também esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o governante que acompanha a situação da covid-19 na região do Algarve, José Apolinário, afirmou, sobre a festa de aniversário que decorreu no Clube Desportivo de Odiáxere no passado dia 7 de Junho, que a “GNR entregou participação no Ministério Público”, depois de ter procedido ao levantamento das situações que poderão configurar indícios criminais. “Estou marafado”, confessou José Apolinário, destacando que “Lagos é um caso isolado” no panorama regional.

“Aquilo que peço é que o MP investigue esta ilegalidade, que se faça justiça, e que estes casos não se repitam”, afirmou, por seu lado, o presidente da Câmara, Hugo Pereira, acrescentando: “Tem de haver aqui uma mão da justiça”. O autarca pede punição “exemplar, para que o caso não se repita, não se pode fazer aquilo que se quer”, advertiu.

Por seu lado, a Autoridade Regional de Saúde Pública considera que a situação está “controlada”, com a campanha massiva de testes que foi desencadeada.

Em resposta à onda de infecções surgidas neste concelho algarvio, desde o passado domingo, foram realizados 1222 testes, dirigidos a quem, directa e indirectamente , esteve ligado ao foco de contaminação. Na região, revelou a Autoridade Regional de Saúde Pública, existem 135 casos activos (isolamento domiciliário), dos quais 76 relacionados com a festa de aniversário. “Os algarvios estão marafados”, repetiu Apolinário, justificando a indignação com “as campanhas internacionais que põe em causa aquilo que é um dos melhores destinos turísticos do mundo”.