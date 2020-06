Conheça a chave do Euromilhões desta sexta-feira

A chave vencedora do concurso 049/2020 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 05 - 14 - 19 - 24 - 43 e pelas estrelas 03 e 11.

No primeiro prémio, que não foi entregue, estava em jogo um jackpot de 28 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia. O próximo concurso terá um jackpot de 38 milhões de euros.

O segundo prémio será entregue a quatro apostadores, com o valor de 157.456,58 euros. O terceiro prémio, no valor de 18.400,09 euros, irá contemplar oito jogadores no total. O quarto prémio, de 1309,98 euros, será atribuído a 39 apostadores, dos quais quatro em Portugal.

O M1lhão, sorteado esta sexta-feira, foi atribuído ao código TZM 07675

Consulte os resultados oficiais na página dos Jogos Santa Casa.