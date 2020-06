Ordem dos Médicos informa Parlamento que recusará qualquer participação na eutanásia

É uma espécie de comunicado em que se diz algo como “não contem connosco”. O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos (OM) enviou uma carta ao presidente da Assembleia da República e ao presidente da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, com conhecimento ao Presidente da República, na qual informa – escrevendo a palavra com letras maiúsculas e a bold – que se recusará a participar em qualquer fase do processo da instituição de eutanásia ou ajuda ao suicídio, ainda que essa participação venha a ser aprovada na lei em discussão no Parlamento.

