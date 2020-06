Governo aprova 13.º mês do abono de família e apoio extraordinário na próxima semana

A ministra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade anunciou nesta sexta-feira que o Governo aprovará na próxima semana o 13.º mês generalizado para o abono de família e o novo mecanismo extraordinário de apoio de um IAS - Indexante de Apoios Socias (438,81 euros) até Dezembro para os trabalhadores independentes e informais e sem outra protecção social. Estas duas medidas tinham sido anunciadas pelo Governo no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), mas não aparecem legisladas e com valores de investimento alocados. Na quinta-feira, o Governo aprovou o incentivo extraordinário à retoma para a manutenção do emprego.

Esse apoio extraordinário de um IAS mensal será pago até Dezembro mas terá como contrapartida a vinculação do trabalhador ao sistema de protecção social. Porque, lembra a ministra, muitos dos que ficaram agora em situação mais difícil não estão inscritos na Segurança Social.

Durante o debate da interpelação ao Governo marcado pelo PCP sob o tema “Protecção, direitos e salários dos trabalhadores do actual contexto económico e social”, a ministra Ana Mendes Godinho desfiou as estatísticas dos apoios já pagos pela Segurança Social nos últimos meses – parte deles criados e implementados em tempo recorde. Já chegaram apoios a 1,22 milhões de pessoas e a 144 mil empresas. Houve 182 mil pessoas que receberam o subsídio por apoio a filhos com menos de 12 anos e 165 mil trabalhadores independentes com apoio já pago.

“O layoff conseguiu manter os postos de trabalho em 105 mil empresas, com pagamentos de 580 milhões de euros, sempre com a imposição de proibição de despedimentos durante as medidas de auxílio e de distribuição de dividendos. O layoff foi eficaz na manutenção dos postos de trabalho e amortecedor do desemprego”, afirmou.

A ACT foi reforçada com 188 inspectores e são agora 490, que fizeram um total de 8200 acções abrangendo 188 mil trabalhadores. Destas, 2400 acções foram dedicadas à fiscalização do layoff, resultando em 1350 processos inspectivos de situações irregulares (por trabalhadores não declarados e outros que estavam indicados como estando em layoff mas estavam a trabalhar).

Questionada pelo Bloco sobre os casos de trabalhadores independentes a quem está a ser recusado o acesso aos apoios e que não têm qualquer rendimento, a ministra afirmou que há 164 mil trabalhadores independentes e sócios-gerentes com apoios pagos – 104 milhões de euros para os independentes no âmbito da medida extraordinária para quem perdeu a única fonte de rendimento que tinha. Ana Mendes Godinho acrescentou que pode haver trabalhadores cujos dados não estão actualizados perante a Segurança Social estando, por exemplo, inscritos como sendo por conta de outrem. E apela a que os cidadãos actualizem os seus dados na Segurança Social Directa.