Cinco doentes com covid-19 no Hospital Militar de Belém

Ascende a cinco o número de doentes com covid-19 internados no Hospital Militar de Belém, apurou o PÚBLICO junto de responsáveis sanitários. Estes internamentos continuaram nesta quinta-feira, com a transferência de dois enfermos do Hospital Fernando da Fonseca, depois de na noite anterior se ter iniciado este movimento com a chegada dos primeiros três pacientes à unidade hospitalar controlada pelo Exército.

