A Misericórdia de Évora vai montar um estendal solidário

A Santa Casa da Misericórdia de Évora vai montar um estendal solidário, entre terça e quinta-feira, para disponibilizar roupa, sapatos e outros artigos a quem mais precisar, após verificar um aumento dos pedidos de ajuda neste período da covid-19.

“Temos verificado uma grande afluência de pessoas à nossa Loja Social, sempre em crescimento, talvez como reflexo da crise social que estamos a começar a viver, devido à pandemia de covid-19”, realçou o provedor da Santa Casa Misericórdia de Évora (SCME), Francisco Lopes Figueira.

A Loja Social esteve encerrada “durante o estado de emergência e no período de maior confinamento”, mas reabriu no princípio deste mês e “está a doar 200 a 300 peças de roupa por dia”, quando, antes da pandemia, “as doações andavam nas dezenas, muito longe do que é agora”, vincou. Segundo o provedor, é por isso que “é oportuno colocar à disposição das pessoas, de forma anónima e discreta, sem ninguém a fazer perguntas ou a andar atrás para ver o que cada um faz” estas peças de vestuário e outras utilidades, que “podem ser levadas do estendal por quem as queira”.

Esta é a II edição do Estendal Solidário, que vai estar “esticado” no Jardim do Paraíso, tal como em Janeiro, quando foi realizada a primeira edição do evento, na altura com roupa e agasalhos adequados ao Inverno. “A primeira edição foi um sucesso em todos os aspectos, desde o nível de adesão até ao número de peças distribuídas”, uma vez que foram levadas por pessoas mais necessitadas “1700 peças”, disse o provedor.

Agora, “temos a convicção de que iremos distribuir mais”, vaticinou Francisco Lopes Figueira, a propósito deste segundo estendal, onde vão estar pendurados artigos de Primavera/Verão, a maioria deles peças de vestuário.

“Temos tido quantidades significativas de doações e temos abundância de peças para distribuir, de boa qualidade”, afirmou, destacando que os artigos a expor, como a roupa, “são previamente limpos, lavados e higienizados”, de acordo com as regras definidas para “esta época” da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2.

No recinto do estendal solidário, que vai estar vedado, as regras e determinações da Direcção-Geral da Saúde também vão ser “cumpridas”, frisou o provedor. “O espaço vai ter uma entrada, com as devidas condições de desinfecção, e as pessoas vão ter que usar máscara”. Após percorrerem o estendal, “vão sair por outro lado para evitar o cruzamento com outras pessoas e manter o distanciamento social”, disse.

Com esta iniciativa solidária, que tem como mote os santos populares, a SCME tem ainda um fim ambiental, porque pretende contribuir para “a reutilização e diminuição do desperdício na sociedade”, ao redistribuir “peças que, não sendo novas, têm aparência de novas e uma excelente qualidade”, acrescentou o provedor.