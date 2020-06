Saúde: um bem de primeira necessidade

Um dos maiores sucessos do período pós-25 de Abril foi a construção do Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma vez que uma sociedade verdadeiramente democrática tem de ter por base o acesso à saúde universal e gratuito por parte de todos os cidadãos. Prova disso mesmo, e não precisamos de ir muito longe, é o caso dos EUA onde a mercantilização dos cuidados de saúde aprofundam o fosso entre classes, deixando desprotegidas as classes mais pobres.

Contudo, o olhar sobre as políticas de saúde de um país deverá ser feito de forma holística e multifactorial. E, nesta análise, entram outros dois pilares fundamentais de uma democracia: a área social e a educação.

Apesar do SNS, as populações de risco em Portugal continuam a debater-se com o acesso aos cuidados de saúde e, sobretudo, à informação acerca dos mesmos. Os apoios disponíveis, se pensarmos ao nível das perturbações do desenvolvimento ou mesmo da saúde mental, envolvem um conjunto de procedimentos e burocracias labirínticas. Por isso, e a não ser que se tenha tempo, paciência e se conheça muito bem quais os apoios que se pode accionar, acabam por ficar de fora muitos dos potenciais beneficiários. Paradoxalmente, e em casos com menor expressão quantitativa, um conhecimento aprofundado do sistema permite, por vezes, o accionamento de apoios para os quais não se cumprem todos os critérios ou a duplicação de ajudas.

Esta dificuldade irá comprometer a aquisição de ajudas técnicas que compreendem bens essenciais como cadeiras de rodas, subsídios, produtos alimentares de qualidade, ou o acesso a terapias. A ausência destes recursos acaba por se traduzir numa pior qualidade de vida para os possíveis beneficiários e familiares, bem como num menor potencial reabilitativo. Neste sentido, a capacidade financeira do agregado familiar poderá ser preponderante na aquisição dos recursos necessários.

"Os apoios disponíveis, se pensarmos ao nível das perturbações do desenvolvimento ou mesmo da saúde mental, envolvem um conjunto de procedimentos e burocracias labirínticas."

Por sua vez, o sistema educativo, bem como as políticas de promoção de saúde, têm o dever de contribuir para a literacia nesta área, promovendo a disponibilização de fontes de informação credíveis e ao alcance de todos, nomeadamente ao nível do conhecimento sobre os factores de protecção e os factores de risco em saúde, os recursos comunitários existentes, os apoios disponíveis e como os accionar e a compreensão da saúde como algo multifactorial com origem interna ou externa e, na maior parte das vezes, alheia à vontade do indivíduo.

Podemos assim afirmar que ainda hoje o nível de instrução, a informação sobre o sistema e a capacidade socioeconómica são factores que condicionam o acesso a cuidados de saúde de qualidade e à perspectiva de condições de vida mais prósperas. Deste modo, o investimento em saúde deverá evoluir da simples injecção de dinheiro destinado ao controlo da dívida dos hospitais ou à contratação de médicos e enfermeiros, para um modelo reformista do funcionamento de hospitais e USF. Para além disso, essa reforma deverá contemplar a implementação de programas de carácter social e educativo que promovam uma real universalidade na capacidade de aceso aos cuidados de saúde, numa visão abrangente da criação e implementação de políticas de saúde pública e de promoção da mesma.