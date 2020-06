Champions: presente envenenado?

Gosto do futebol desporto. Não gosto do futebol negócio. Não gosto das longas, sábias e eruditas reflexões dos opinadores desportivos que pululam nos vários canais televisivos onde tratam o futebol negócio como se duma ciência exacta se tratasse, analisando à lupa e bisturi aquilo que foi uma “azelhice" ou uma mestria do jogador. Não o é. Basta a bola apanhar um atacador da chuteira fora do sítio ou um tufo de relva e por sorte ou por desgraça lá aparece um golo, ou não.

Assim, questiono: neste tempo de pandemia haveria mais algum país interessado, de facto, em realizar a final da Champions? Não me parece. Pois mesmo que não haja espectadores nos estádios aparecerão aos milhares os adeptos para festejar a vitória (ou mesmo a derrota) do seu clube, pois no final o que interessa é juntarem-se aos milhares (qual distanciamento social?), apanhar umas bebedeiras e, mesmo que involuntariamente, aumentar a sementeira do vírus. Depois cá estaremos nós portugueses para suportar os custos desse agravamento.

Jorge Loureiro, Anadia

Risco de contágio

Estive anteontem à tarde na loja do IKEA em Alfragide para aquisição de bens. Na chegada fomos dirigidos ao parque de estacionamento, que estava bastante cheio, e daí havia uma linha de entrada/saída diferenciada para os clientes. Não havia fila ou controle de permissão para entrada na loja, que estava livre. Ao chegar ao interior e percorrer a loja percebi que esta estava lotada, com os corredores bastante cheios e sem haver distanciamento social algum ou controle sobre o distanciamento, apenas nos balcões de atendimento, que estes sim funcionavam correctamente. Por outro lado, nos corredores o trânsito de pessoas era intenso e algumas vezes sofri encontros de ombros, tal como num estádio de futebol. Quando fui pagar, encontrei filas junto às caixas com pessoas acumuladas, sem distanciamento. Considerando a quantidade de pessoas a circular, havia uma evidente falta de controlo do número de pessoas a entrar na loja, pelo que me pareceu que há um risco considerável de contágio colectivo neste estabelecimento. Temo que os resultados não tardem a chegar.

Nelson A. Rocha, Lisboa

Estátuas

Em resposta à carta intitulada “Descolonizar as mentalidades” (Mário Pires Miguel, de 18 de Junho), acrescento: não se descoloniza mentalidades com imagens que glorificam actos racistas e discriminatórios. Destruir estátuas de pessoas que actuaram activamente na submissão dos seus irmãos de sangue, em tudo iguais menos no poder militar e económico, e só nesses aspectos inferiores, é um grito ruidoso, que faz e fará história. As personagens do passado serão estudadas de qualquer forma, não sejamos ignorantes, e o facto destes símbolos à glória de crimes passados ainda existirem só faz crer numa falta de evolução, uma falta de quebra com as crenças e actos passados, que nem o chegam a ser, pois estão mais presentes do que nunca.

Margarida Guerreiro, Lisboa