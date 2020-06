“Juntos de Férias”: a aventura começa para os jovens leitores

Aos 11 anos, Maria Francisca estava ansiosa por esta sexta-feira, dia em que arranca a quarta edição da série de jogos “Juntos de Férias”, promovida pelo Plano Nacional de Leitura (PNL). A menina de Castelo Branco participa desde a primeira edição, no Verão passado. O desafio proposto é ler os livros escolhidos, a pensar nos leitores dos dez aos 15 anos, e responder aos desafios através da aplicação Desafios LeR+. No final, há prémios.

Todas as férias — Verão, Natal e Páscoa —, o PNL, em parceria com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (através da Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas), lança o “Juntos de Férias”. Maria Francisca sagrou-se campeã na primeira edição desta iniciativa, cujo principal objectivo passa por incentivar o gosto pelos livros e pela leitura. Foi desde a sua participação no Concurso Nacional de Leitura, onde ficou em terceiro lugar, que a menina tomou conhecimento do projecto e, assim que começou, nunca mais parou de ler, conta ao PÚBLICO.

Os livros escolhidos estão nas livrarias e nas bibliotecas aderentes ao projecto. Desta vez, são 43 bibliotecas municipais que vão ter um expositor com os livros desta edição. A saber: A Árvore dos Desejos, de William Faulkner; No Labirinto do Minotauro, de Ana Soares e Bárbara Wong; Marinheiro em Terra Firme, de Laia de Ahumada; O País das Laranjas, de Rosário Alçada Araújo; George e o Código Secreto do Universo, de Lucy e Stephen King; e Uma Aventura no Palácio das Janelas Verdes, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.

O expositor e o cartaz de divulgação do projecto são oferecidos às bibliotecas e às livrarias que queiram promover a iniciativa. “Mas os jovens, de maneira autónoma, também participam”, informa Anabela Caldeira, coordenadora do projecto do PNL. É o caso de Maria Francisca que já pediu aos pais para comprarem os livros desta edição. Além de gostar de ler, a menina albicastrense, que sonha ser pediatra, gosta de escrever poesia e textos narrativos. “Escrevo tudo e mais alguma coisa”, orgulha-se.

“Os jogos são bastante acessíveis”, refere Anabela Caldeira, explicando que a aplicação “é muito amigável e querida para os miúdos”. O objectivo é fazer 900 pontos e são muitos os que os conquistam, embora só três, por via da sorte, acabem por ser presenteados com vouchers FNAC no valor de 50, 100 e 150 euros. A coordenadora desconhece o número de concorrentes que participam, pois o sistema só identifica os que alcançam a pontuação máxima. No entanto, já mais de mil pessoas descarregaram a aplicação, informa o site do PNL.

Além do lançamento do projecto, cujos vencedores serão conhecidos só em Setembro, nesta sexta-feira também se realiza um webinar de apresentação aos bibliotecários municipais. Agora, a aventura começa para muitos leitores como Maria Francisca.

