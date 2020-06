Dia 68: este ano letivo, os únicos que deviam passar eram os pais

Minha Querida Filha,

Tenho andado de tal forma a correr que nem tenho conseguido estar convosco, o que me faz pensar que sem darmos por isso — e apesar de todas as promessas que fizemos durante o confinamento —, voltamos facilmente à correria do antigamente, apesar de todas as promessas de que no pós-covid não o faríamos. É uma realidade estranha a que encontramos lá fora, de máscaras e frascos de gel, de bancos de jardim ainda rodeados de fitas para que ninguém neles se sente e, simultaneamente, de esplanadas já cheias de gente, num clima de medos e cautelas que me levam a perguntar se tudo isto não agravou os traços obsessivos-compulsivos de muita gente.

Espero sinceramente que as crianças tenham voltado ao jardim de infância e, os mais velhos, aos ATL, livres da escola online que levou à exaustão completa de pais e de filhos, com os miúdos desinteressados e até fóbicos (nem mais uma aula que seja de Zoom!), e pais desesperados por os manter atentos, numa teia de rebeldia e castigos que contaminam as famílias. Dizem-me que há pais que querem mais testes e mais trabalhos, mesmo a uma semana do grito do Ipiranga — o ano letivo acaba na próxima sexta-feira, não é?

Tendo em conta a quantidade de crianças que nem à escola digital tiveram acesso, eu era a favor de que este ano escolar fosse eliminado, e recomeçassem o próximo todos em pé de igualdade — era o mais justo para tantas crianças para quem a escola é a única forma de superar o “desfavorecimento” que trazem desde o berço.

Aliás, como lembrou uma amiga minha, os únicos que deviam passar de ano eram os pais, esses sim, aprenderam as tabuadas, os aparelhos circulatório e respiratório e tudo o resto. Sei que mereces bem o diploma do 4º ano.

Assinas por baixo?

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.