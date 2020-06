As Tabernas do Alto do Tâmega estão de volta: na ementa há tradição e lanches ao ar livre

As tabernas do Alto Tâmega abrem as suas portas depois de uma época alta que foi deixada a meio. Agora, cumprindo “rigorosamente” as directivas da Direcção-Geral da Saúde, os visitantes são “bem-vindos”, podendo as tabernas abrir de forma exclusiva para grupos e famílias.

A rede de Tabernas do Alto do Tâmega, criada pela Associação do Desenvolvimento da Região do Alto do Tâmega (ADRAT) em 2004, tem como principal objectivo “preservar e conservar os hábitos e cultura transmontanos”. Espalhadas pelos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, as tabernas assentam nos “preceitos familiares e tradicionais, onde, mediante reserva, o público pode encontrar produtos e pratos locais em cozinhas particulares, que são, por si só, sinónimo máximo da cultura popular regional”, refere-se em comunicado.

As tabernas contarão ainda com lanches ao ar livre com a presença de cozinheiros convidados pelo curador gastronómico Vitor Adão, do restaurante lisboeta Plano mas natural da região (Chaves): “só aqui se come assim”, garante o cozinheiro.

O primeiro lanche será dia 30 de Junho, na Casa da Amoreira, pelas 17h em Valpaços com José Júlio Vintém e Miguel Peres. O segundo, dia 23 de Julho, contará com o chef João Rodrigues e Vasco Coelho Santos. Jà Vítor Sobral irá dia 1 de Setembro, em plena época da apanha de batata, em Chaves. Por fim, Luís Gaspar e Noélia Jerónimo estarão no Alto Tâmega, dia 5 de Outubro, em Montalegre.

Estes momentos inéditos terão lotação máxima de 20 pessoas, respeitando-se os padrões de segurança. Segundo a organização, ainda existem alguns lugares disponíveis. Outras informações relativas aos eventos podem ser consultadas na página de Facebook.

As tabernas do Alto do Tâmega são “elos de ligação entre os visitantes e os agricultores, as suas produções, e a cultura gastronómica local”, resumem. Os produtos são características do território – destaca-se a carne Barrosã ou Maronesa, as batatas e cebolas, as couves, o presunto e outros produtos de fumeiro, como enchidos e orelheira, que são servidos “com todo o carinho transmontano”.

A campanha de reabertura inclui um vídeo, filmado nos territórios do Alto do Tâmega, que prentede expor este destino turístico como “ideal” para uma visita para contemplar a paisagem ou conhecer o património e os produtos da região.

