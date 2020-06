Miradouro das Amoreiras reabre com visitas gratuitas

Depois de três meses de portas fechadas, o Amoreiras 360º Panoramic View, no topo do centro comercial homónimo em Lisboa, reabre-se a visitas no sábado, 20 de Junho, poucos dias após a reabertura dos centros comerciais na capital.

Para assinalar esta “retoma” e atrair clientes, “será possível visitar, de forma gratuita e apenas aos fins-de-semana, o miradouro que garante uma vista a 360º sobre a cidade de Lisboa”, refere-se em comunicado.

Segundo informa o centro comercial, “o número de pessoas no espaço é limitado e as entradas decorrem por ordem de chegada”. Em tempos de desconfinamento, o espaço assegura ainda que “foram adoptados novos procedimentos de segurança”: “para além do uso obrigatório de máscara na plataforma, é disponibilizado álcool gel antes da subida”.

As visitas decorrem entre as 10h e as 22h e o bilhete gratuito de acesso deverá ser levantado no Balcão de Informações do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac).

O miradouro, inaugurado em 2016, fica a 174m de altura do nível do mar, no topo das Torres das Amoreiras, permitindo um vista ampla e altaneira para o Tejo em direcção à margem sul e para a cidade e os seus pontos de maior atracção — há “lunetas gratuitas de focagem de longo alcance e ainda mapas informativos, sobre os pontos históricos”, sublinha-se.

