Este ano, o solstício de Verão em Stonehenge é transmitido em directo online

“Para a segurança e bem-estar de todos, tivemos de cancelar as celebrações do solstício de Verão deste ano em Stonehenge”, informa a English Heritage, entidade que gere centenas de locais históricos em Inglaterra.

Seguindo as medidas de contenção do surto de covid-19, Stonehenge só abrirá a visitas presenciais a 4 de Julho e, para tentar evitar que, apesar disso, haja visitantes a decidirem aproximar-se antes dessa data, a English Heritage garante, pela primeira vez, a transmissão em directo online do pôr-do-sol de 20 de Junho e do nascer-do-sol de dia 21.

O solstício de Verão é o momento alto a cada ano no monumento neolítico de Stonehenge, em Salisbury, cumprindo-se um tradição de centenas de anos. Milhares de pessoas aguardam pelo primeiro nascer-do-sol do Verão, que habitualmente ocorre perto das 5h da manhã.

Nessa altura, o sol ergue-se detrás da pedra principal, antiga entrada para o círculo de pedra, e a luz solar é canalizada pelo centro do monumento. Em 2019, estiveram no local quase 10 mil pessoas para presenciarem o momento.

O início da transmissão online à espera do pôr-do-sol de dia 20 está marcado para as 20h41.

A transmissão do nascer-do-sol de dia 21 arranca às 4h07.

O Verão começa no Hemisfério Norte exactamente às 22h44, assinala o Observatório Astronómico de Lisboa: usando a capital lusa como ponto de referência, o sol põe-se às 21:04.48 no sábado e nasce às 6:11.53 no domingo — o dia mais longo de 2020 terá 14 horas, 53 minutos e oito segundos.