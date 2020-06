Líderes discutem à distância futuro do Plano Marshall para a Europa

Não vai ser esta sexta-feira que o Conselho Europeu vai encontrar um acordo político para o financiamento do próximo quadro financeiro plurianual para 2021-27, nem fechar o desenho do futuro Plano Marshall de 750 mil milhões de euros para a recuperação e transformação da economia do continente depois da crise provocada pelo novo coronavírus. “Construtivo” mas “inconclusivo” será o resultado para o encontro, já pré-anunciado pelo próprio presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no habitual convite enviado aos líderes na véspera de cada cimeira.

