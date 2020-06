Sp. Braga reage em Famalicão, mas não consegue recuperar o pódio

Depois de duas derrotas nos dois jogos disputados desde que o campeonato regressou, o treinador do Sp. Braga, Custódio Castro, abdicou do sistema de três defesas para assumir uma linha de quatro, mas a alteração não lhe permitiu ir além de um empate em Famalicão (0-0), na 27.ª jornada. Insuficiente para voltar ao pódio da Liga.

Para defrontar a única equipa 100% vitoriosa desde que o campeonato foi retomado, os “arsenalistas” recuperaram o extremo Galeno, “retirando” de cena o emprestado Fábio Martins, elemento preponderante do Famalicão.

A equipa reagiu bem à fase negativa que lhe custou o terceiro lugar e, após um pequeno sobressalto no arranque, num remate perigoso de Guga, Paulinho criou duas situações que poderiam ter dado vantagem aos bracarenses. Apesar do inconformismo e do sinal mais, o Sp. Braga evidenciava problemas de eficácia, com Paulinho, Galeno e Trincão a falharem a possibilidade de levar a equipa em vantagem para as cabinas.

A segunda parte não foi muito diferente, com uma perdida clamorosa de Toni Martínez e uma bola no ferro, em livre directo de Ricardo Horta. O Sp. Braga marcou à passagem da primeira hora de jogo, mas Paulinho estava em posição irregular. Apesar de rematar muito, faltou acertar na baliza.