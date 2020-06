Nuno Mendes renova com o Sporting até Junho de 2025

O defesa Nuno Mendes, de 18 anos, renovou contrato com o Sporting até 30 de Junho de 2025, tendo sido estipulada uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo clube, que já tinha também prolongado o vínculo de Eduardo Quaresma.

“O defesa, que cumpre nesta sexta-feira 18 anos e que se estreou [como titular] na noite de quinta-feira na equipa principal, frente ao Tondela (2-0), ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros”, pode ler-se no comunicado dos “leões”, no site oficial.

O lateral esquerdo começou a época a competir nos escalões de juniores e de sub-23 do Sporting, tendo cumprido a estreia a titular na formação principal na quarta-feira, na vitória sobre o Tondela. Antes, porém, já tinha coleccionado os primeiros minutos sob as ordens de Rúben Amorim, no embate com o Paços de Ferreira.

Nuno Mendes, que conta 14 internacionalizações entre as selecções de sub-16 e sub-19, cumpriu toda a sua formação no Sporting, depois de se ter iniciado no Despertar.