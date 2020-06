Moreirense trava subida do V. Guimarães

O Moreirense impôs esta sexta-feira, no antepenúltimo jogo da 27.ª jornada, uma igualdade (1-1) ao vizinho V. Guimarães, impedindo que a equipa da casa ascendesse ao quinto lugar da tabela, por troca com o Rio Ave.

Pedro Rodrigues colocou a equipa vitoriana em vantagem aos 34 minutos, convertendo uma grande penalidade a punir falta de Iago sobre Marcus Edwards.

O jogo começou com duas excelentes ocasiões de golo para cada equipa, com os guarda-redes a evitarem o pior, e depois do golo do V. Guimarães, os “cónegos” conseguiram rectificar por Gabrielzinho (53').

Até final, não foram muitas as oportunidades criadas pelas duas equipas, tendo o Vitória terminado com menos uma unidade, por expulsão de Florent.

O V. Guimarães permanece no sétimo lugar, com 40 pontos, enquanto o Moreirense reforçou a décima posição, com 34 pontos.