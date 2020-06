FC Porto recebe Boavista na noite de São João

O derby da cidade Invicta vai mesmo realizar-se na noite de São João, dia 23 de Junho às 21h15. A Liga confirmou através de um comunicado, divulgado na tarde desta sexta-feira, que os representantes dos dois clubes, da PSP e da Câmara Municipal do Porto estiveram reunidos a discutir as questões de segurança para a partida que terá lugar no Estádio do Dragão.

Todos os envolvidos nesta decisão deixam um apelo aos adeptos de FC Porto e Boavista, pedindo-lhes que mantenham o comportamento cívico e evitem aglomerações junto aos recintos desportivos, hotéis e outros locais frequentados pelas equipas.

A PSP deixou a garantia de que serão implementadas “todas as estratégias de segurança necessárias” para a realização do evento.

A partida entre os dois clubes portuenses é referente à 28.ª jornada da Liga, a quarta desde o reinício da competição no dia 3 de Junho. O FC Porto procura regressar às vitórias, após um empate frente ao Desp. Aves que permitiu ao Benfica igualar pontualmente os “dragões” na liderança do campeonato. Os “azuis e brancos”, com duas vitórias nas partidas frente às “águias”, têm vantagem no confronto directo.

Por sua vez, os “axadrezados” pretendem continuar a série de bons resultados, depois de triunfos sobre o Sp. Braga e V. Setúbal. O Boavista ocupa actualmente a oitava posição com 35 pontos.