Empate deixa Sevilha e Barcelona expostos aos ataques de Madrid

O Barcelona não foi além de um empate em Sevilha (0-0), no Estádio Ramon Sánchez Pizjuan, no embate entre o primeiro e o terceiro classificados da Liga espanhola. Foi a primeira perda de pontos dos catalães desde a retoma do campeonato, deixando-os em risco de serem alcançados pelo Real Madrid na liderança.

Num encontro com poucos remates e com maior posse de bola para o Barcelona, a oportunidade mais flagrante acabou por pertencer até ao Sevilha, quando Sergio Reguilon, no tempo de compensação, rematou de uma posição privilegiada mas viu Ter Stegen negar-lhe o golo.

Lionel Messi terá, assim, de esperar pelo menos mais um jogo para chegar ao 700.º golo da carreira (contabilidade combinada de clube e selecção), depois de esta noite só por uma vez, de livre directo, ter ameaçado marcar.

Este empate, na 30.ª jornada, deixa não só o Barcelona exposto ao ataque do Real (que terá de vencer em casa da Real Sociedad para partilhar o comando), mas também o Sevilha à mercê do Atlético Madrid (que precisa também de ganhar ao Valladolid para chegar aos 52 pontos dos andaluzes).