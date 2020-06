Bruno Fernandes empatou o Tottenham em Londres

O empate não terá agradado a nenhuma das partes. Nem ao Tottenham, que não conseguiu aproximar-se dos lugares de acesso às provas europeias, nem ao Manchester United, que se arrisca a ver o Chelsea distanciar-se ainda mais na quarta posição da Premier League. Mas o 1-1 foi o resultado com que terminou o embate desta noite, em Londres, no dia em que arrancou a 30.ª jornada do campeonato inglês.

Em Londres, num estádio de última geração sem adeptos, os “spurs”, sob a batuta de José Mourinho, tiveram quase sempre pouca bola, viram o adversário ameaçar primeiro, mas chegaram à vantagem por Steven Bergwijn, após assistência do lateral Serge Aurier, aos 27’.

Poderia ter sido um tónico para dois terços do jogo mais repartidos, mas o Manchester United continou a controlar a posse e a investir com mais perigo junto da baliza de Lloris. O guarda-redes francês, de resto, foi um dos grandes responsáveis pelo adiamento do golo do empate, especialmente com uma defesa brilhante a um remate de Martial dentro da área, já no segundo tempo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não marcou o avançado francês, marcou o médio português. Bruno Fernandes, maestro indiscutível dos “red devils” desde o primeiro dia, foi chamado a bater uma grande penalidade por falta de Eric Dier sobre Pogba. E o internacional português não falhou (81’), confirmando o estatuto de jogador com mais influência directa nos golos na Premier League desde que chegou a Inglaterra (três golos, três assistências).

Até ao final, o United ainda ficou na expectativa de beneficiar de uma nova grande penalidade, quando Bruno Fernandes caiu na área, mas a decisão inicial do árbitro acabou por ser revertida pelo videoárbitro e o encontro acabou mesmo com a divisão de pontos.

O Tottenham continua em oitavo, com 42 pontos, mas corre agora o risco de ser ultrapassado pelo Arsenal. E o mesmo acontecerá ao United no quinto posto, se o Sheffield United derrotar o Newcastle.